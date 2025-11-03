Коммунальный рекорд: россиянке выставили счет за ЖКУ на 11,5 млн руб. за пустующую квартиру

Жительница Ярославля столкнулась с абсурдной ситуацией, получив счет за коммунальные услуги на сумму 11,5 миллиона рублей. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал «112».

Квитанция пришла за квартиру площадью 33 квадратных метра в поселке под Тамбовом, которая несколько лет пустует. Основанием для астрономической суммы стал расход холодной воды, который, согласно документу, составил 100 тысяч кубометров за один октябрь.

Для понимания масштабов: 100 тысяч кубометров — это объем воды, достаточный для заполнения 50 олимпийских бассейнов. Такого количества хватило бы на бесперебойное водоснабжение нескольких многоквартирных домов в течение месяца. Даже при круглосуточно открытых кранах и прорыве всех возможных труб физически невозможно израсходовать такой объем в малогабаритной квартире за 31 день.

Пострадавшая, Лилия, уже обратилась в управляющую компанию для выяснения обстоятельств произошедшего. Подобные случаи, хотя и редко достигают таких фантастических сумм, являются системной проблемой и ярким примером сбоев в работе расчетных систем или человеческого фактора.

Эксперты советуют гражданам, столкнувшимся с заведомо неверными квитанциями, немедленно подавать письменное заявление в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию с требованием проведения проверки и перерасчета. До окончания разбирательства и вынесения официального решения оплачивать такие счета не рекомендуется.

Ранее сообщалось, что россиянин 10 лет не мог устроиться на работу из-за чужой судимости.