Коммунальщиков Надыма наказали за скользкие дороги

Компания, ответственная за чистки дорог в Надыме, была привлечена к ответственности за наледь. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ходе проверки прокуратура установила, что за неочищенные дороги в Надыме отвечает одна из компаний. По какой-то причине она не выполнила свою работу, оставив проезжие пути не чищенными. Со временем дороги покрылись наледью, что создало потенциально опасную обстановку для машин и пешеходов.

В адрес руководителя местной компании направили представление. Коммунальщикам придется исправить ситуацию, а заодно заплатить 20 тысяч рублей в качестве штрафа за неисполнение обязанностей.

Ранее сообщалось, что комплекс работ по содержанию дорог провели еще в шести округах Московской области.