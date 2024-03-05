Комплекс работ по содержанию дорог провели еще в шести округах Московской области

Специалисты Мосавтодора провели комплекс работ по приведению дорожных элементов в нормативное состояние в шести округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, они восстановили поврежденные опоры освещения на Леоновском шоссе в Балашихе, провели ямочный ремонт на улице Мира в Мытищах, восстановили работу светофора на Новоегорьевском шоссе в Котельниках. В Ступино дорожники заменили поврежденный знак на Староситненском шоссе и установили дорожный знак на улице Горького в рабочем поселке Малино. На улице Железнодорожная в микрорайоне Востряково в Домодедове было устранено подтопление участка автомобильной дороги, на улице Колхозная в Подольске — проведена очистка остановочного пункта. В ведомстве подчеркнули, что эти работы проводятся в оперативном режиме, чтобы обеспечить безопасность водителей и пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.