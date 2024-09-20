Компании из Московской области вручили экологическую премию

«Корпоративные принципы «Бытпласта» синхронизированы с подходами к построению экономики замкнутого цикла: это и производство долговечных товаров, которые не нужно часто менять, и повторное использование отходов производства, и забота об экологии, начиная с этапа проектирования новых товаров», — сообщили в пресс-службе компании.