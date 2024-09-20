Компании из Московской области вручили экологическую премию
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Компания «Бытпласт» из городского округа Егорьевск одержала победу в одной из номинаций ежегодной премии ECO BEST AWARD, которую вручают за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Подмосковную компанию признали лучшей в номинации «Лучшая компания-производитель экологически безопасной продукции» в категории «Товары для дома» после демонстрации проекта по вовлечению твердых пластиковых отходов во вторичную переработку и производство новых изделий.
«Корпоративные принципы «Бытпласта» синхронизированы с подходами к построению экономики замкнутого цикла: это и производство долговечных товаров, которые не нужно часто менять, и повторное использование отходов производства, и забота об экологии, начиная с этапа проектирования новых товаров», — сообщили в пресс-службе компании.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.