Компании из Подмосковья прошли обучение в рамках бизнес-акселератора «Экспортеры 2.0»

Участие от региона приняли компания «НИКАТОР» из Серпухова (выпускает полимеры), «Диннер-Сервис» из Красногорска (производит сухие бульоны) и «Доктор Элис» из Дмитрова (изготавливает рыбные продукты). Программа позволила им вывести уже готовый продукт на международный рынок, при этом фонд покрыл 80% затрат на их обучение. В ходе обучения они разрабатывали стратегию по выводу их продукта на иностранный рынок, изучили конкурентов, составили коммерческие прогнозы и не только. Напомним, что фонд оказывает услуги в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

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