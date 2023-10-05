Компании из Подмосковья смогут принять участие в вебинаре «Торговые сети Саудовской Аравии»

Компании из Московской области могут принять участие в бесплатном вебинаре на тему «Торговые сети Саудовской Аравии». Об этом сообщили в областном Мининвесте.

В ведомстве уточнили, что он пройдет в следующую среду. Участникам расскажут о специфике работы с торговыми сетями Саудовской Аравии, ценовой политике, ключевых товарах на рынке, категориях сетей и не только. В качестве спикера на мероприятии выступит Wael Barish, генеральный директор дистрибьюторской компании FOM Trading Company LLC. Записаться для участия можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.