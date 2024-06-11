Компании Московской области представили свою продукцию на выставке в Иране

Восемь подмосковных компаний приняли участие в создании коллективного стенда региона, который был представлен в рамках выставки продуктов Iran Agrofood 2024 в Тегеране. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве уточнили, что в мероприятии принимают участие производители продуктов питания и агропродукции со всего мира. Подмосковье представляют производство ветеринарных препаратов ООО «АКА» из Люберец, компания ООО «Пироспецэффект» из Наро-Фоминска, АО «Русинхим» из Подольска, производитель ветпрепаратов из Серпухова ООО «НПК «Асконт+» и оборудования для овощехранилищ ООО «Агро Прогресс» из Ступино. Помимо этого, участниками от региона стали производитель стеклотары из Электростали ООО «Инвестгрупп Атлас», сельскохозяйственной продукции из Ивантеевки ООО «Агроторг» и влагомеров зерна из Пущино ООО «Фирма «Лепта».

Содействие компаниям оказал областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (ВЭД МО). Отметим, что фонд предоставляет свои услуги в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

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