Компании Московской области стали участниками международной выставки нефтегазовой индустрии

Девять компаний из Подмосковья приняли участие в Международной выставке нефтегазовой индустрии «OGU (Oil&Gas) 2024», которая проходит в Ташкенте (Узбекистан), содействие в этом им оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве уточнили, что для предприятий региона подготовили коллективный стенд, где они представляют свою продукцию. В числе участников компания «Туропласт» из Подольска, ООО «Деловой союз» из Серпухова, компания «Каланча» из Сергиева Посада, ООО «СТС-ГеоСервис» из Раменского, компания «Алатырь» из Электростали, АО «Гидроаэроцентр» из Жуковского, ООО «ЛАБХИМКОМПЛЕКТ» из Клина, компания «Апродит» из Коломны и ООО «ССТэнергомонтаж» из Мытищ. Отметим, что фонд оказывает свои услуги в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России. Полный перечень мероприятий для экспортеров размещен на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.