Компании Подмосковья привлекли более двадцати миллиардов рублей в формате займов ФРП РФ в прошлом году

В 2023 году подмосковные компании привлекли 25 миллиардов рублей в формате льготных займов Фонда развития промышленности РФ (ФРП РФ), в общей сложности им предоставили 23 льготных займа. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Средства Фонда позволят нашим компаниям реализовать проекты, позволяющие решать задачи импортозамещения, имеющие большое значение для страны и ее экономики», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что областной фонд развития промышленности (ФРП МО) помогает инвесторам получить федеральный займ, а также предоставляет им льготные займы под реализацию их проектов. Узнать подробности о программах ФРП МО можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.