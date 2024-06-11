Компании Подмосковья прошли программу одиннадцатого «Экспортного форсажа»

В ведомстве уточнили, что мероприятие организовал областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД МО). В рамках него предпринимателям рассказали о том, как подобрать рынок для реализации своей продукции, разработать маркетинговую стратегию, проводить переговоры и не только. Отметим, что фонд оказывает услуги в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство». Ознакомиться с полным перечнем услуг для экспортеров можно на Инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.