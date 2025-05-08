Компания «Алроса» добыла крупнейший алмаз янтарного цвета в истории России

Алмазодобывающая компания «Алроса» сумела найти самый крупный за всю историю России алмаз, имеющий янтарный оттенок. При этом он имеет ювелирное качество. Слова представителей этой фирмы привел ТАСС.

В Якутии был найден алмаз, который имеет фантазийный янтарный цвет. Его вес составил 468,30 карата, а размер — 56х54х22 мм. Благодаря этому он стал самым крупным алмазом ювелирного качества во всей истории России.

«Символично, что он найден в год 80-летия Великой Победы. Поэтому мы приняли решение присвоить ему имя в честь столь знакового для всей нашей страны события», — заявил по этому поводу Павел Маринычев, генеральный директор «Алросы».

Он добавил, что уже второе рекордное событие за 2025 год. В начале апреля был представлен самый большой бриллиант, огранка которого проводилась в РФ. Его вес превышает 200 карат, и работа над ним длилась более двух лет.

Ранее уже рассказывалось о работе над крупнейшим российским бриллиантом. За уникальную форму, качество и солнечный цвет, алмаз получил название «Рассвет». Для создания этого бриллианта потребовались усилия пятнадцати ведущих экспертов страны.