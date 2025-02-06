Carlsberg получила около $320 млн при продаже «Балтики»

Датская компания Carlsberg Group в своем финансовом отчете за 2024 год раскрыла, что полученное денежное вознаграждение за продажу пивоваренной компании «Балтика» составило 2,3 млрд датских крон, что эквивалентно примерно $320 млн, сообщил «Интерфакс».

Сделка по реализации российского бизнеса была завершена в конце прошлого года в результате выкупа доли менеджментом (MBO). Первоначально информация о покупателе и размере сделки оставалась закрытой. Позже стало известно, что «Балтика» перешла в собственность компании «ВГ Инвест».

В рамках соглашения стороны решили все незавершенные юридические конфликты, включая вопросы, касающиеся интеллектуальной собственности. При этом Carlsberg получила денежное вознаграждение в размере около 2,3 млрд датских крон и сохранила полное владение Carlsberg Kazakhstan и Carlsberg Azerbaijan.

Ранее сообщалось, что «Балтика» решила отказаться от судебного иска против датской фирмы Carlsberg Breweries, в котором требовалось признать недействительным ее односторонний отказ от соглашений, касающихся использования брендов пива Carlsberg и Grimbergen на российском рынке.