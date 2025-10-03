Производственный актив группы компаний «КВД» в Павловском Посаде продолжает работу в штатном режиме, несмотря на решение Тверского районного суда Москвы о признании его владельцев — бизнесмена Дениса Штенгелова*, его отца Николая* и супруги Марии Коржиловой* — экстремистским объединением. Об этом сообщили REGIONS в отделе кадров предприятия, подчеркнув, что рисков прекращения поставок популярных брендов нет.

Суд 1 октября постановил обратить в доход государства активы семьи Штенгеловых* в KDV Group на сумму полмиллиарда рублей, указав причиной «финансирование ВСУ». Однако ключевым для продолжения работы стало снятие ранее введенных ограничений — это позволяет компании выполнить все обязательства перед партнерами и покупателями.

Таким образом, производство, поставки и работа розничной сети брендов «Кириешки», «Яшкино», «Бабкины семечки», Calve и других продолжаются без остановки.

Решение суда сохранило стабильность для одного из крупнейших российских производителей снеков и кондитерских изделий. KDV Group (Кондитерский дом Восток) владеет широко известными брендами и управляет сетью супермаркетов «Ярче!».

Несмотря на смену собственника активов в пользу государства, производственный процесс в Павловском Посаде и других городах не прерывается, что гарантирует сохранение рабочих мест и бесперебойные поставки продукции в магазины.

Ранее сообщалось, что суд признал бизнес Штенгеловых* экстремистским и передал «КДВ Групп» государству. Юрист дал оценку ситуации.

*Николай и Денис Штенгеловы, а также Мария Коржилова признаны экстремистским объединением