Компания «Газпром» сообщила о рекорде суточных поставок газа потребителям для апреля

Компания «Газпром» 9 апреля обновила свой рекорд по суточным апрельским поставкам газа для потребителей. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное представителями компании.

«Обновлен достигнутый накануне максимум суточных поставок: 9 апреля по единой системе газоснабжения потребителям поставлено 1,217 млрд куб. м газа», — указали в «Газпроме».

Такие высокие цифры потребления газа потребителями объясняются очень холодной погодой в ряде российских регионов. В Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах установилась аномально низкая температура. За сутки до этого, 8 апреля, потребителям по всей России было поставлено 1,188 млрд кубометров газа.

Ранее европейские эксперты заявили, что США рассматривают вариант давления на ЕС с целью возобновить поставки российского газа. В Америке не исключают воздействия на союзников по НАТО с целью добиться частичного возврата к прежней энергетической схеме. Такой шаг, как полагают аналитики, может быть вызван желанием стабилизировать мировые цены на энергоресурсы и снизить зависимость Европы от азиатских поставщиков.