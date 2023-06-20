Компания из Лосино-Петровского округа проращивает семена в кратчайшие сроки в специальном «джакузи»

Компания по производству салатов и пророщенных семян микрозелени ООО «Аристотель» из Лосино-Петровского округа разработала установку, которая позволяет сократить время прорастания семян вдвое — до 24 часов, сообщили РИАМО-стрингеры. Гендиректор Арина Феоктистова отметила, что в этом им помогает «джакузи» для семян.

«Мы разработали свое программное обеспечение и ванну, в которую засыпаются семена и проходят многоступенчатую систему промывки, пять этапов обеззараживания, наполняются кислородом при помощи барботажно-джакузийной системы, тем самым прорастают быстрее без добавления химических компонентов», — рассказала Феоктистова.

По словам представителей компании, в установке семена промывают и обеззараживают перед тем, как они прорастут.

«Устройство управляется через стационарный пульт управления, который закреплен рядом с ней. <…> Сейчас мы дорабатываем этот функционал, что позволит нам сократить проращивание семян с одних суток до нескольких часов», — сказал операционный директор компании Роман Коваленко.

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