Компания из Московской области поставила в супермаркет ОАЭ почти три тонны продукции

Резидент индустриального парка «Лыткарино», компания ООО «Европродукт» впервые поставила свою продукцию в супермаркет Neighbours market в Дубае, всего было отгружено 2,5 тонны продукции. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

В ведомстве уточнили, что продукцию в ОАЭ реализуют под брендом Tamaki. В частности, там продают заправку для салата, майонез Японский, пять видов соуса. Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что данная компания является одной из пяти производств региона, которые начали отправлять в свою продукцию в ОАЭ при поддержке Подмосковья.

«Сборный контейнер с грузом подмосковных производителей продуктов питания отправился в Дубай в октябре. Этому предшествовала работа по достижению договоренностей с арабскими сетевыми ритейлерами о размещении на их полках продукции наших компаний», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в регионе также запустили новый экспортный онлайн-сервис. Он позволит компаниям-экспортерам оставить заявку через подмосковный Инвестиционный портал на включение выпускаемой продукции в состав единого сборного груза (контейнера).

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.