Компания из России призвала к справедливости из-за «гречневого скандала» в Белоруссии

Компания «Дары полей» из Барнаула Алтайского края опровергла информацию о долгой развариваемости гречки «Фермер», попавшей в реестр запрещенных продуктов в Белоруссии. Это заявил представитель производства Дмитрий Лобанов в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, каждую партию на экспорт подвергают тщательным проверкам. В частности делают анализы по безопасности, фитосанитарный контроль и многое другое. Кроме того, в показателе развариемости каши не было нарушений. Также в предприятии уточнили, что торговая марка гречки зарегистрирована в Республике.

«Также при ввозе импортер сдает продукцию в хлебную инспекцию для получения сертификата качества для своего бренда "Фермер", без протоколов испытаний они не смогли бы получить "декларацию о соответствии качества ЕАЭС», — рассказал Лобанов.

Предприятие из Сибири обратилось к представителю министерства сельского хозяйства РФ в Белоруссии Егору Дымперу. В письме его попросили посодействовать и установить справедливость в ситуации.

В обращении указали на странности претензий. Компанию смутило, что запретили гречку по единственному показателю — развариваемость. Только он предполагает аннулирование декларации EAC. Аналогично заявляли другому производителю и импортеру. При этом Лобанов подчеркнул, что развариваемость алтайской гречки составляет 15 минут, а не 25 или 29 минут. Это подтвердили в ходе проверки в Испытательной лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Ранее сообщалось, что в Республике Беларусь запретили российскую гречку, признав ее небезопасной.