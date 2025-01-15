Компания LEGO представила набор по известной вампирской саге «Сумерки»

LEGO анонсировала новый набор по мотивам «Сумерек». В него войдет дом семьи Калленов, а также четыре фигурки ключевых персонажей фильма — Беллы, Эдварда, Карлайла и Джейкоба, последнему предоставят также версию в образе оборотня, сообщил телеграм-канал Двач.

Этот набор ожидается в продаже в 2025 году, старт продаж намечен на 1 февраля, а стоимость составит $220 (примерно 22 600 руб.).

Создателем этого набора стал Ник Майклс, известный также под псевдонимом LobsterThermidor. Совсем недавно он начал увлекаться конструкторами и уже успел добиться статуса эксперта в сборке Lego.

Во взрослом возрасте он заинтересовался фильмами «Сумерки» и решил предложить датской компании создать конструктор по мотивам вампирской саги.

В модели предусмотрены множество отсылок к фильмам и книгам, например, рояль Эдварда, плакат на выпускной Калленов, бейсбольная бита с перчаткой, но никаких кроватей, ведь вампиры не спят. Фанаты «Сумерек» и поклонники Lego с нетерпением ожидают выхода нового набора.

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