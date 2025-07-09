Компания Mattel объявила о выпуске куклы Барби с диабетом I типа

Американская компания Mattel объявила о выпуске первой в истории куклы Барби с диабетом I типа. Соответствующее заявление сделано в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Отмечается, что такой шаг является частью кампании, направленной на поддержку детей с таким заболеванием, которые могут увидеть себя в любимой игрушке и укрепить уверенность в том, что они не одни.

Новая Барби носит современные аксессуары в виде непрерывного глюкометра, инсулиновой помпы и датчиком-пластырем на руке — его решили сделать в виде розового сердца. Также у куклы есть телефон с приложением для отслеживания уровня сахара в крови.

Барби одета в синее платье в горошек — этот цвет символизирует борьбу с диабетом. Дизайн этой модели был разработан совместно с организацией Breakthrough T1D, которая занимается просвещением и поддержкой пациентов с диабетом.

Mattel, основанная в 1945 году, прославилась производством и выпуском легендарных игрушек — кукол Барби, товаров Fisher-Price, а также игрушечными автомобилями Hot Wheels и Matchbox.

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