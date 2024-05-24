Компания Мострансавто провела более сорока антитеррористических тренировок в Подмосковье

С начала 2024 года на автовокзалах, автостанциях, в автобусах и в филиалах АО «Мострансавто» провели 41 тренировку по вопросам обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности, в них приняли участие подразделения правоохранительных органов, экстренных служб, работников охранных предприятий и представители администраций городских округов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках тренировок участником предстояло пройти практическую и теоретическую части. Так, например, в МАП № 11 в Балашихе прошла отработка порядка действий должностных лиц и сотрудников охраны при обнаружении подозрительного предмета при осмотре салона автобуса ЛиАЗ. Жителям напомнили, что при обнаружении подозрительного или бесхозяйного предмета в транспорте или местах его ожидания важно не трогать его и сообщить об этом сотруднику службы безопасности или водителю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.