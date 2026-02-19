Компания согласилась на девятичасовой сон сотрудницы, а затем уволила ее: дело дошло до суда

В США компания уволила женщину после того, как разрешила ей спать по девять часов, сообщила газета Financial Times (FT).

История началась в 2020 году. Тогда 21-летняя Кэтрин Шибер обратилась к руководству с необычной просьбой: из-за расстройства настроения и тревожности ей нужно было изменить условия работы. Компания пошла навстречу и согласовала девушке новый график, разрешив отдыхать с полуночи до девяти утра.

Однако вскоре после того, как новые условия вступили в силу, Кэтрин была уволена. При этом причину увольнения компания не уточнила, но девушка посчитала это несправедливым и обратилась в суд.

Американка заявила, что руководство сначала согласилось на ее условия, а затем использовала их против нее, подорвав карьеру в инвестиционном банкинге.

Теперь Шибер требует компенсации утраченного заработка за несколько лет и возмещения морального вреда. Рассмотрение дела должно состояться в ближайшее время.

