Компания Sony представила свою самую мощную приставку PS5 Pro

Sony Interactive Entertainment (SIE) в ходе презентации представила PlayStation 5 Pro. Судя по «начинке», это самая мощная консоль, которую когда-либо создавала компания.

Долгожданная для геймеров презентация состоялась 10 сентября. Ведущий Марк Церни, главный архитектор консоли, представил новинку во всей красе. Разработчики позаботились о том, чтобы владельцы приставки могли играть с высокой частотой кадров и увеличенной детализацией. Создатели обещают, что рендеринг стал быстрее на 45%.

PS5 Pro внешне похожа на классическую приставку того же поколения, но отличается по содержанию. Разработка обладает более мощным чипом: он эффективнее на 67%. Память также стала быстрее на почти 30%, емкость накопителя — два терабайта.

Повышенную производительность показали наглядно, включив несколько игр. При этом производительность игр с PS4 и PS5 можно будет увеличить с помощью функции PS 5 Pro Game Boost. Это значительно расширяет выбор для пользователей.

Примечательно, что цена на PlayStation 5 Pro будет куда ниже, чем на новенький iPhone16. Предварительно, за новую консоль придется отдать чуть больше 700 долларов, или свыше 70 тысяч рублей. Правда, новинка выйдет без дисковода: его придется докупать отдельно.

Продажи PS5 Pro стартуют 7 ноября текущего года. 19 сентября проведут отдельный показ игр с усовершенствованными возможностями.

Ранее сообщалось, что Apple представила iPhone 16 в пяти цветах и быстрым чипом A18.