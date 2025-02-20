Компания SUBWAY возобновила сотрудничество с российскими партнерами
SHOT: компания SUBWAY решила вернуться на российский рынок
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SUBWAY возвращается на российский рынок, сообщил телеграм-канал SHOT. Компания возобновила сотрудничество с местными партнерами.
Согласно данным канала, американская сеть активно предоставляет российским предпринимателям франшизные права, позволяя вести бизнес под брендом SUBWAY.
Ранее франчайзи были вынуждены отказаться от использования западной марки и переименовались в «Сабфреш». Те, кто не успел этого сделать, должны были быстро принять решение отказаться от бренда SUBWAY.
В сентябре 2024 года SUBWAY покинул Россию, но не делал об этом особых заявлений. Франчайзи получили уведомление о прекращении сотрудничества, в котором сказано о запрете на использование бренда.
Компания прекратила все связи с франчайзинговыми операторами и заявила, что больше не имеет никакого отношения к своим точкам в России.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Boeing захотела вернуться на российский рынок и даже начала закулисные переговоры.