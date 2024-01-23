Компания — владелец разбившегося самолета Falcon 10 не имел разрешения на санитарные рейсы

Пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев хоть и проходят по делу как потерпевшие, но должны будут ответить на ряд вопросов следователей. Сейчас мужчины находятся в Афганистане, и связаться с ними нет возможности.

Как выяснилось, самолет Falcon 10 принадлежит «Атлетик-групп». Транспортв равных долях на Екатерине Агапове и упомянутом Аркадии Грачеве. Это бывшие жена и муж.

Агапова заявила, что не в курсе полетов ее экс-супруга. Якобы не знала предприниматель и о запланированном рейсе, которым должны были забрать россиянку с инфекцией из Таиланда по страховке. Источник RT утверждает, что компания не имеет лицензии на проведение санитарных рейсов. Более того: полет осуществлялся через фирму «Джет Аэро», которая также не имела права организовывать подобные коммерческие перевозки.

Напомним, что на Falcon 10 погибли два человека. Четверым удалось выжить. По предварительной версии отца одного из пилотов, причина крылась в течи бензопровода. Однако истинную причину установит СК.

Ранее сообщалось, зачем был нужен полет самолета, потерпевшего крушение в Афганистане.