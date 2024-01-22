Российские врачи с разбившегося в Афганистане самолета были наняты для особого задания

Медики Павел Попов и Игорь Сывороткин с борта Falcon 10, были наняты для важного задания, сообщает RT .

Российских врачей наняли в специализированной фирме «Медаэро-Сервис». Их задачей было сопровождать инфицированную соотечественницу из Таиланда. Что именно за вирус был у клиентки не уточняется.

Это далеко не первый полет двух медиков. Попов занимался такой работой в санавиации на протяжении 10 лет. Он является опытным реаниматологом-анестезиологом.

Пока фирма пытается выйти на связь с россиянами и узнать об их состоянии.

Напомним, что самолет Falcon 10 разбился в Бадахшане в Афганистане. На борту находились граждане России. Некоторым пассажирам удалось выжить, один из них дополз до села и жестами попросил о помощи. По предварительным данным, счастливчиком стал именно медик Сывороткин, но подтверждения этой информации пока нет. Его мать также не в курсе подробностей и пока не связалась с сыном.

Ранее сообщалось, что Польза отказалась от иска против России из-за авиакатастрофы под Смоленском.