Компаниям из Московской области окажут поддержку по проведению экологического аудита

Центр «Мой бизнес» Подмосковья оплатит компаниям до 70% стоимости работ по проведению обязательного экологического аудита, сообщили в областном Мининвесте.

В сообщении отметили, что подать заявку на оказание услуг могут региональные производственные компании и сельхозпредприятия, сделать это можно здесь. Софинансирование предоставляется по ряду услуг, например, на разработку паспортов плодородия земельного участка, паспортов отходов и не только.

Отметим, что данную поддержку оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициатором является президент России Владимир Путин, куратором — первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что создавать условия для бизнеса — прямая задача глав муниципалитетов Подмосковья.