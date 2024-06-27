Компанию из Подмосковья признали лучшим производителем спортивного оборудования

Подмосковная компания «КЕНГУРУ.ПРО», которая занимается производством спортивного уличного оборудования, получила Национальную премию «Спорт и Россия» в номинации «Лучший производитель спортивного оборудования». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В 2024 году компания запустила производство спортивных уличных площадок для воркаута и паркура, панна-футбола, баскетбольных стоек и не только. Недавно началось проектирование второго завода, на котором будут выпускать оборудование для оснащения детских спортивных площадок. В реализацию данных проектов вложат 450 миллионов рублей. Заводы будут находиться на территории индустриального парка «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области (КРМО).

«Наличие качественной, безопасной и сертифицированной спортивной площадки в каждом дворе, парке и сквере является наилучшим мотиватором для массовых занятий спортом. Так, только Москве и области на сегодняшний день установлено более шести тысяч площадок «КЕНГУРУ.ПРО». Наше оборудование стоит в более, чем 60 странах мира», — отметил генеральный директор компании Дмитрий Зайченко.

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