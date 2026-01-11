Компьютер видит лучше человека: нейросеть найдет Усольцевых там, где люди уже отчаялись

Эксперт в сфере кибербезопасности Алексей Раевский высказал мнение о возможностях применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации поисково-спасательных операций. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

По словам специалиста, ключевым преимуществом нейросетей является способность к высокоскоростному анализу больших массивов визуальных данных, таких как спутниковые снимки или фотографии с дронов. При работе на обширных территориях ручной просмотр подобных материалов требует значительных временных и человеческих ресурсов. Раевский отметил, что применение нейросетевых технологий в таких условиях может стать необходимым инструментом для ускорения процесса. Эксперт также обратил внимание на проблему «замыливания» внимания у операторов при длительном монотонном просмотре, что повышает вероятность пропуска важной детали.

Использование алгоритмов ИИ, по его мнению, позволяет минимизировать этот риск за счет более стабильного и непредвзятого анализа изображений.

