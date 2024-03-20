Комплекс для хранения специй появится в подмосковном Щелково

Застройщик — ООО «АНТЕС» возведет два основных склада, административную часть, гараж для грузового транспорта, котельную и другие производственных помещений. В двухэтажном комплексе будет также предусмотрено помещение развеса специй и реализации готовой продукции собственного производства. Годовой грузооборот складских помещений составит более 11 тысяч тонн. После завершения реализации проекта в округе создадут 100 новых рабочих мест.

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