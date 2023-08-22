Комплекс для молочного животноводства появится в Подмосковье

В Орехово-Зуевском городском округе построят комплекс для молочного животноводства, площадь которого составит 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Для проекта предоставлены более 3 тысяч гектаров земли в аренду без проведения торгов. Производственный комплекс будет выпускать свыше 10 тысяч тонн молока ежегодно. Объем планируемых инвестиций — 1,2 миллиарда рублей», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В рамках реализации проекта в округе введут землю в сельскохозяйственный оборот, соответствующее соглашение заключено между областным Правительством и ООО «Ферма Авсюнино». После завершения всех работ будут созданы 60 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.