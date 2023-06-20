Комплекс по изготовлению металлопрофиля возведут в Подмосковье

В деревне Островцы Раменского округа появится производственно-складской комплекс, где разместится предприятие по изготовлению металлических штампованных деталей. Об этом сообщило региональное Минжилполитики.

Застройщик — индивидуальный предприниматель вложит в реализацию проекта 90 миллионов рублей. На предприятии будут изготавливать гнутые профили и изделия из оцинкованной стали трех типов поперечного сечения. На нем установят необходимое современное оборудование. Планируется, что проектная мощность составит до 40 тонн готовых изделий в год. После реализации проекта, который находится на сопровождении менеджера ЦСС при Правительстве региона, в округе смогут трудоустроиться восемь человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что нужно привлекать инвесторов в экономику.