Комплекс по производству систем безопасности с использованием энергии солнца и ветра возвели в Дубне

В Дубне появился комплекс, где будут производить системы безопасности. Сотрудники областного Главгосстройнадзора выдали объекту заключение о соответствии требованиям проектной документации.

В сообщении уточнили, что здесь появились два одноэтажных корпуса с офисно-бытовыми помещениями. Объекты возвели в рамках второго этапа строительства площадки НПК «Дедал» — резидента ОЭЗ «Дубна». В проект вложили свыше 600 миллионов рублей. В комплексе будут разрабатывать и выпускать технические системы защиты и видеонаблюдения. Их смогут использовать на объектах обороны, военно-морских базах, в местах массового скопления людей и так далее. Отметим, что комплекс будет функционировать с помощью солнечной энергии и ветрогенерации, без электричества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Коломне начнут производить уникальные по мощности двигатели.