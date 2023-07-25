Комплексную поликлинику в Мытищах планируют сдать в эксплуатацию досрочно

Возведение комплексной поликлиники завершается в поселке Пироговский городского округа Мытищи. В настоящий момент в здании завершается чистовая отделка. Об этом сообщили в региональном Министерстве строительного комплекса.

Отмечается, что на площадке трудятся более ста рабочих и пять единиц спецтехники. Само строительство ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена». Поликлиника рассчитана на двести посещений в смену. Напоминаем, что, согласно графику, медучреждение собирались сдать только в марте 2024-го.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье постоянно совершенствуются меры поддержки врачей.