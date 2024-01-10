Композитор Паулс впервые прокомментировал роман с Пугачевой

Латвийский композитор Раймонд Паулс создал для Аллы Пугачевой множество популярных хитов, но, по слухам, связывали их не только деловые отношения. Маэстро впервые высказался об этом в беседе с сайтом aif.ru .

Без Паулса Россия не узнала бы таких хитов примадонны как «Миллион алых роз»,«Маэстро», «Старинные часы» и многих других. Раймонд Волдемарович всегда отмахивался от предположений, что между ним и певицей есть чувства. Не стал подтверждать этого маэстро и сейчас. 87-летний советский композитор лишился супруги в 2023 году, а ранее никогда не вступал в романы на стороне.

«Даже если бы было, то все уже давно забылось. К тому же все равно никаких фактов, подтверждающих это, нету», — отмахнулся композитор снова.

Единственной любовью Паулса была Лана, ушедшая в прошлом году. Ее он встретил в 1959 году в Одессе, во время турне с оркестром. Женщина трудилась в гостинице «Интурист». Если бы Лана Паулс не умерла в 2023-м, то пара бы встретила 61-летие брака.

Ранее сообщалось, что в ГД обеспокоились анонсом игры «Симулятор Чушпана».