Композитор Влади рассказал историю создания хита Пугачевой «Вот и все»

Автор песен Олег Влади однажды поработал с примадонной. Он признался, что его удивило поведение и стиль певицы, которая тоже вложила немало сил в создание песни «Вот так», сообщает ProZvezd.

Произошло создание хита еще осенью 2012 года. Тогда еще существовали «Рождественские встречи», а Пугачева усердно к ним готовилась. В то время Олег Влади попросил друга и приближенного к артистке показать песни. Примадонне ничего не понравилось, но она выдала мелодию без текста и неожиданно попросила о помощи. Она призналась, что музыка ассоциируется у нее с женским одиночеством на Новый год.

Олег Влади сделал текст для песни, а вскоре ему позвонила Пугачева. Совместно они доработали текст и появился хит «Вот и все». Композитор позже еще поработал с исполнительницей, написав песню «Я летала».

Примечательно, что Влади не брал денег до последнего. Ему польстило, что такая артистка как Алла Борисовна обратила на его талант внимание. Однако певица вынудила его открыть счет, куда скинула кругленькую сумму. По словам композитора, его очень удивила щедрость и забота певицы.

Как напоминает издание «Утро.ру», Алла Пугачева проживает в Израиле. После ее отъезда разговоров о ней стало еще больше, чем при жизни в РФ. Иногда певица заезжает в гости, но поводы обычно безрадостные. Один раз она вернулась на похороны Валентина Юдашкина, второй - по юридическим и личным вопросам. Надолго певица не задерживалась.

Ранее сообщалось, что Пугачева получает российскую пенсию больше, чем у других именитых артисток, оставшихся в РФ.