Кому нельзя нырять в прорубь с головой? Россиян предупредили о печальных последствиях риска на Крещение

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области опубликовали официальные рекомендации для жителей региона, планирующих совершить традиционное крещенское окунание. В памятке, приуроченной к празднику, санитарные врачи делают акцент на мерах безопасности, которые позволяют минимизировать риски для здоровья при резком переохлаждении, пишет «ТУЛАСМИ» .

Практическая ценность советов заключается в четком алгоритме действий. Первым и обязательным шагом называется контроль самочувствия: необходимо убедиться, что артериальное давление в норме и нет острых симптомов простуды. Непосредственно перед заходом в воду требуется разогреть тело энергичным растиранием полотенцем или руками, что подготовит кожу и сосуды к температурному шоку. Этот простой прием помогает избежать резкого спазма поверхностных сосудов.

Особое внимание специалисты уделили запрету на ныряние. Погружение с головой в ледяную воду может вызвать мгновенный спазм сосудов головного мозга, что чревато головокружением, потерей сознания и, как следствие, опасной ситуацией на воде. Время пребывания в проруби строго лимитировано: не более 60 секунд, так как далее начинается стадия активного переохлаждения организма. Для безопасного выхода рекомендуется пользоваться заранее установленными поручнями.

После омовения практическая польза рекомендаций сводится к быстрому восстановлению тепла. Необходимо сразу же тщательно вытереться, надеть сухую теплую одежду и уйти в отапливаемое помещение, где можно выпить горячий безалкогольный напиток, например, чай.

Креативность подхода Роспотребнадзора проявилась в четком отрицании мифа о «согревающем» эффекте алкоголя: его употребление до или после купания увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и повышает риск несчастного случая.

