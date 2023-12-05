Кому опасна микоплазменная пневмония

Стало известно, кому опасна микоплазменная инфекция. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на данные главного внештатного специалиста российского Минздрава Владимира Чуланова.

По словам Чуланова, эта инфекция не новость, и она довольно часто встречается именно осенью и зимой. Такую пневмонию вызывает микроорганизм Mycoplasma pneumoniae, данный возбудитель далеко не новый.

При этом заболевание может протекать у человека и как обычная простуда, так и серьезнее – пневмония или бронхит. Чаще всего болеют такой инфекцией люди младшего возраста.