Кому полагаются выплаты за 25 лет стажа: разъяснения эксперта

В российских компаниях нередко предусмотрены доплаты сотрудникам с большим профессиональным стажем, в том числе тем, кто проработал около 25 лет. О том, кому полагаются такие выплаты и как они оформляются, рассказала агентству « Прайм » Анастасия Горелкина, заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз».

По словам эксперта, подобные поощрения направлены на сохранение опытных кадров и поддержание лояльности. В ряде сфер продолжительная работа связана с серьезными нагрузками или специфическими условиями, поэтому 25-летний стаж считается показателем высокой квалификации и надежности сотрудника.

Государственные надбавки предусмотрены для пожарных, спасателей, шахтеров, членов летных экипажей гражданских судов. Для их оформления необходимо обратиться в Социальный фонд и предоставить подтверждающие документы.

Существуют и корпоративные поощрения, которые начисляются после проверки стажа работы в компании или по соответствующей профессии. Обычно требуются трудовая книжка, справки о периодах работы и документы о квалификации. Кадровые службы анализируют сведения, чтобы убедиться, что сотрудник действительно работал в условиях, подпадающих под систему поощрений.

В отраслях с повышенными требованиями — например, в промышленности или авиации — учитываются только те периоды, которые соответствуют утвержденному списку должностей. Нередко каждая должность проверяется отдельно.

Размер выплат различается: где-то действует фиксированная сумма, где-то расчет ведется индивидуально с учетом оклада, условий труда, ответственности и итогового подтвержденного стажа. Поэтому даже в одной отрасли доплаты могут существенно отличаться.

