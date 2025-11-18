Кому поздний ужин поможет уснуть спокойнее и без перепадов сахара

Врач-терапевт Екатерина Ладыгина сообщила, что запрет на прием пищи после 18:00 не имеет универсального обоснования. По ее словам, ориентиром должен быть не конкретный час, а разница во времени между ужином и отходом ко сну. Оптимальным интервалом она назвала около трех часов, сказала эксперт в беседе с « Известиями ».

Ладыгина отметила, что людям, у которых сон начинается не раньше 22:00, отказ от еды в ранние вечерние часы может быть нежелательным. При сниженной толерантности к глюкозе поздние перекусы, напротив, помогают избежать ночных пробуждений из-за падения уровня сахара. В таких случаях допустима небольшая порция орехов или вареное яйцо.

Аналогичный подход, по словам врача, полезен и кормящим женщинам: дополнительный небольшой прием пищи повышает питательность молока и улучшает сон ребенка.

Допускается и интервальное голодание, однако Ладыгина подчеркнула, что эта практика не подходит при синдроме Жильбера, сахарном диабете I типа и после удаления желчного пузыря.

Для вечернего приема пищи врач рекомендует сочетать белок и овощи с общей порцией до 350 г. При употреблении сладостей или фастфуда она советует совершать прогулку, чтобы организм быстрее переработал углеводы.

