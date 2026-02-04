Кому выгоден сбор: куда на самом деле уходят триллионы рублей с утильсбора

В автопромышленной политике назревает парадокс: утилизационный сбор, формирующий значительную часть стоимости автомобиля, теоретически может стать инструментом для ее снижения. Об этом свидетельствует анализ текущей ситуации, при которой фискальная нагрузка на покупателя постоянно растет, не приводя к ожидаемому росту спроса на отечественные машины, пишет За рулем.

Действующая система перераспределяет средства от сборов, достигающих 28-44% от цены автомобиля, в виде компенсаций производителям и на льготные программы. Однако результаты этой поддержки пока неоднозначны: на фоне запланированных поступлений в бюджет в 2,6 трлн рублей на 2026 год продажи ключевых российских автопроизводителей демонстрируют спад до 34%. При этом основное бремя финансирования отрасли ложится на конечных потребителей через заложенный в цену сбор.

Эксперты отмечают, что при сохранении цели поддержки автопрома можно рассмотреть альтернативные схемы работы с утильсбором. Например, сделать его не просто фискальным платежом, а целевым инструментом, позволяющим вернуть часть средств покупателю при выполнении определенных условий. Одной из таких возможностей могло бы стать предоставление скидки в размере сбора при покупке иномарки, если клиент одновременно приобретает и российский автомобиль.

