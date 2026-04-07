«Конь» из Ставрополя: россиянин тащит 300-килограммовую повозку в Бразилию пешком

37-летний Александр из Ставрополя собрал в Рязанской области самодельную повозку весом 300 килограммов, привязал ее к себе тросом и отправился в путь. За такую выносливость его уже прозвали «конем». Теперь мужчина мечтает дойти пешком до южноамериканской страны. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Александр рассказывает, что преодолевает 15–30 километров в день, несмотря на дождь и ветер. Секрет бодрости — правильное питание: он не пьет, не курит и не ест мяса. Похоже, даже такие нагрузки не выбивают его из колеи. Но не всем по душе его энтузиазм.

Автомобилисты жалуются — путешественник с повозкой мешает проезду. Некоторые уверены, что Александра пора штрафовать. Ведь дороги общего пользования не приспособлены для пеших переходов с грузом весом под треть тонны. Однако сам «конь» не унывает. Он продолжает движение, набирая километры.

Пока неизвестно, сколько лет займет путь до Бразилии. Но Александр, судя по всему, готов к любым трудностям.

