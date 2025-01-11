Кондратьев сообщил о количестве мазута на дне Керченского пролива

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что после аварии танкеров на дне моря осталось около 5 тыс. тонн мазута, передает РИА Новости.

Кондратьев подчеркнул, что после очистки береговой линии наступает ключевая стадия работ — рекультивация пляжей. Он отметил, что вывезенный песок можно будет очистить от нефтепродуктов, однако его дальнейшее использование возможно только в строительстве дорог.

15 декабря 2024 года в результате шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Во время инцидента были эвакуированы 27 моряков, один из которых погиб. Согласно информации Минтранса России, в море утекло около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Ранее глава Крыма Аксенов заявил о возможном ухудшении ситуации с разливом нефтепродуктов.