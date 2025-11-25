«Конец эпохи безвизового отдыха»: российские туристы лишатся возможности посещать Черногорию без виз

Черногория отменит безвизовый режим для российских граждан. Об этом RTVI рассказали в посольстве страны в Москве.

Отмечается, что безвиз для россиян будет полностью отменен к концу сентября 2026 года. Этот шаг обусловлен необходимостью приведения национальной визовой политики в соответствие со стандартами Европейского союза (ЕС).

Сейчас между Россией и Черногорией действует соглашение о взаимном безвизовом режиме, которое позволяет гражданам обеих стран находиться на территории государства-партнера до 30 дней.

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич накануне заявил, что страна уже сейчас действует как полноправный член Евросоюза, гармонизируя свою внешнюю политику с общеевропейскими подходами.

Он подтвердил, что визовые ограничения для российских граждан будут введены в обозримом будущем.

В то же время президент Черногории Яков Милатович выразил обеспокоенность предстоящими изменениями, отметив, что правительство старается максимально отсрочить момент введения визового режима.

Черногория получила статус кандидата на вступление в Европейский союз еще в декабре 2010 года. С того момента страна последовательно адаптирует свое законодательство, включая миграционное и визовое право, к стандартам и требованиям ЕС.

