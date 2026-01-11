Конец эпохи: самый огромный айсберг планеты скоро исчезнет навсегда

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили о возможном скором разрушении одного из крупнейших известных айсбергов — А23а. Объект находится под наблюдением ученых с момента его откола от шельфового ледника в 1986 году, сообщает Царьград .

За четыре десятилетия дрейфа айсберг значительно уменьшился в размерах, потеряв около 67% от первоначальной площади, что привело к утрате им статуса самого большого в мире. Ключевым фактором текущего ускоренного разрушения, по данным NASA, стало образование на его поверхности обширных участков талой воды. Вес скопившейся жидкости создает давление, которое буквально проламывает ледяной массив изнутри.

Анализ последних спутниковых снимков позволил исследователям сделать вывод, что полное разрушение А23а может произойти в течение нескольких дней или недель.

