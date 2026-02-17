Конец мая станет последним для рынка «Южный» в Тюмени: павильоны полностью демонтируют

В Тюмени готовятся к демонтажу одного из самых популярных торговых мест. По информации URA.RU, к концу мая 2026 года территория рынка «Южный» на улице Николая Чаплина должна полностью очиститься от павильонов.

Причина закрытия — расширение дороги. Городу нужно больше пространства для транспортного потока, и торговая площадка, которую так любили жители Калининского округа, попала под снос. Многие годы здесь кипела жизнь, люди покупали продукты, одежду, товары для дома.

Правообладателю объектов установили срок для добровольного освобождения территории — до конца мая. Все вопросы с арендаторами он должен урегулировать самостоятельно.

Продавцы, по слухам, до последнего не верили, что площадку действительно демонтируют. Но когда объявления о закрытии появились официально, паника охватила многих. Уже сейчас предприниматели начали активно закрывать свои торговые точки, распродавать остатки и искать варианты переезда.

