Конец одиночеству: рунический прогноз на неделю с 9 по 15 октября

В рунических символах, коими является древний алфавит, заключена мощная предсказательная сила. В этом уверены эзотерики, которые их успешно используют, чтобы увидеть события ближайшего будущего.

Специально для интернет-издания «Подмосковье сегодня» известная ясновидящая Инна Мишина подготовила прогноз на вторую неделю месяца. По ее словам, руна Гебо будет определять энергию с 9 по 15 октября.

«Она символизирует обмен и дарение. Когда дело касается здоровья, эта руна намекает на взаимодействие и поддержку. Может быть, настало время обратить внимание на собственное здоровье или помочь близкому человеку. Делитесь заботой и получите взамен гармонию», — порекомендовала Мишина.

Вторая неделя октября даст одиноким людям шанс встретить свою вторую половинку, добавила ясновидящая.

«Это время, чтобы подарить вашему партнеру внимание и заботу, вам будет воздано вдвойне. Если вы одиноки, руна Гебо подсказывает, что открытое сердце и готовность подарить свою любовь приведут к особенным встречам», — пояснила собеседница издания.

Работа будет радовать, предсказала экстрасенс. В это время стоит начать активно делиться знаниями и умениями, продолжила Мишина, за это вселенная тоже обязательно вознаградит.

«Девиз недели — обмен и взаимодействие. Отдавайте свое время и энергию, дарите тепло людям — все, что вы отдадите в этот период, вернется к вам», — заключила экстрасенс.

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