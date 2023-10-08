Конец одиночеству: рунический прогноз на неделю с 9 по 15 октября
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В рунических символах, коими является древний алфавит, заключена мощная предсказательная сила. В этом уверены эзотерики, которые их успешно используют, чтобы увидеть события ближайшего будущего.
Специально для интернет-издания «Подмосковье сегодня» известная ясновидящая Инна Мишина подготовила прогноз на вторую неделю месяца. По ее словам, руна Гебо будет определять энергию с 9 по 15 октября.
«Она символизирует обмен и дарение. Когда дело касается здоровья, эта руна намекает на взаимодействие и поддержку. Может быть, настало время обратить внимание на собственное здоровье или помочь близкому человеку. Делитесь заботой и получите взамен гармонию», — порекомендовала Мишина.
Вторая неделя октября даст одиноким людям шанс встретить свою вторую половинку, добавила ясновидящая.
«Это время, чтобы подарить вашему партнеру внимание и заботу, вам будет воздано вдвойне. Если вы одиноки, руна Гебо подсказывает, что открытое сердце и готовность подарить свою любовь приведут к особенным встречам», — пояснила собеседница издания.
Работа будет радовать, предсказала экстрасенс. В это время стоит начать активно делиться знаниями и умениями, продолжила Мишина, за это вселенная тоже обязательно вознаградит.
«Девиз недели — обмен и взаимодействие. Отдавайте свое время и энергию, дарите тепло людям — все, что вы отдадите в этот период, вернется к вам», — заключила экстрасенс.
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