Отмена многократных шенгенских виз для россиян создаст трудности для тех, кто владеет недвижимостью в Европе. Об этом сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, передает ФедералПресс со ссылкой на ЕАН.

По его словам, раньше владельцы европейских домов могли свободно посещать свои страны по нескольку раз в год, однако теперь им придется каждый раз подавать новое заявление на визу и проходить полный процесс оформления.

Эксперт добавил, что теперь россияне обязаны будут въезжать через страну, выдавшую визу, и проводить там большую часть поездки. Он также прогнозирует, что длительные очереди и бюрократические сложности могут снизить интерес к поездкам в Европу и повлиять на инвестиции.

По оценке Мальцева, состоятельные путешественники переориентируются на азиатские направления, где визовые условия проще, а путешествия не требуют длительного ожидания.

