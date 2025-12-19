Конец света начинается с Востока: пророки оказались правы насчет кровавых ливней

В ряде регионов Ближнего Востока зафиксировано выпадение осадков, имеющих необычный красноватый оттенок. Данное природное явление привлекло внимание средств массовой информации и вызвало дискуссии в социальных сетях. Издание Daily Mail опубликовало материал, в котором провело параллель между этим явлением и текстами Нового Завета, передает Лента.ру.

В частности, в 16-й главе книги Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис) содержится описание событий, при которых воды становятся подобными крови.

Тем не менее метеорологи и специалисты в области атмосферных наук дают явлению иное объяснение. Основной версией является перенос частиц пыли из пустынных районов, в частности, красноватых песков Сахары или Аравийского полуострова. Взаимодействие этих частиц с влагой в атмосфере может приводить к изменению цвета выпадающих осадков.

Подобные случаи, известные как «цветные дожди», периодически фиксируются в разных точках планеты и имеют под собой естественные причины, связанные с атмосферными процессами и переносом веществ на большие расстояния.

