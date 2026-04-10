Животные обладают удивительной способностью задолго чувствовать приближение беды. Их сложно застать врасплох — звери, птицы и даже рыбы предпочитают заранее покинуть опасное место. Интернет-издание «Ямал-Медиа» собрало подборку самых известных хвостатых и пернатых провидцев, чьи прогнозы заставляют людей спорить до сих пор.

Рыжий миллионник Харитон

Этот кот из интернета начал набирать популярность несколько лет назад, а в 2026 году число его подписчиков достигло миллиона. Харитон дает предсказания с помощью коврика с кнопками: красная означает «да», зеленая — «нет». Хозяйка задает вопросы от подписчиков, а кот нажимает лапой на нужный девайс, который воспроизводит ответ вслух. Иногда пушистик выдает целые предложения.

На вопрос о конце света 12 апреля 2026 года Харитон ответил отрицательно, но предположил, что его могут перенести на 2027 год. Кот также предрек, что Владимир Зеленский недолго пробудет нелегитимным президентом Украины. Что касается диабета первого типа, Харитон заверил: скоро болезнь перестанет быть неизлечимой. На вопрос, является ли искусственный интеллект Антихристом, провидец нажал обе кнопки — и «да», и «нет». Подписчики решили, что он сначала ошибся, а потом исправился. Скептики же полагают, что ответы коту подсказывает хозяйка.

Кот Ахилл

Этот предсказатель прославился на чемпионате мира по футболу 2018 года. Его метод был прост: выбор миски с едой, на которой стоял флаг страны. Ахилл начал карьеру на Кубке конфедераций в 2017 году, верно угадав результаты трех матчей из четырех.

Осьминог Пауль

Самый знаменитый предсказатель в истории. Житель океанариума в Оберхаузене выбирал кормушку с флагом победителя. На Евро-2008 Пауль верно предсказал четыре из шести матчей сборной Германии. А на чемпионате мира 2010 года не ошибся ни разу, включая поражение немцев от Сербии и Испании, а также победу испанцев в финале над Нидерландами.

Хряк Фунтик

Этот поросенок предсказывал результаты Евро-2012, выбирая между мисками с флагами сборных. Правда, его прогнозы не всегда сбывались.

Слониха Нелли

На женском чемпионате мира по футболу 2011 года Нелли предсказывала исходы необычным способом. Перед ней устанавливали ворота с флагами. Та команда, в чьи ворота мяч попадал первым, должна была проиграть.

Выдра Гарри

Этот грызун работал на Олимпиаде в Сочи-2014. Ей бросали в бассейн шарики с названиями стран. Победителем считался тот, чей шарик Гарри выкидывал первым.

Краб Петрович

На чемпионате мира по хоккею 2014 года предсказаниями занимался краб. В его аквариум забрасывали шайбу с флагами команд-соперников. Победителем признавалась сборная, чей флаг оказывался сверху.

Черепаха Большая Голова

Перед чемпионатом мира по футболу в Бразилии в бассейне с черепахой установили ворота с флагами участниц матча открытия — Бразилии и Хорватии. Большая Голова выбрала хозяев турнира, отобедав рыбой рядом с желто-зеленым флагом.

Животные-предсказатели давно стали частью поп-культуры. Верят ли в них всерьез — вопрос открытый, но их чутье, отрицать которое сложно, продолжает привлекать внимание миллионов.

