Конец традиции: в Казахстане ужесточили наказание за «кражу невест»

С 16 сентября в Казахстане вступают в силу поправки в Уголовный кодекс (УК), ужесточающие наказание за так называемую кражу невест — похищение человека с целью принуждения к вступлению в брак. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Согласно новым поправкам в законодательстве, за это преступление теперь грозит штраф, исправительные работы, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет.

Ключевое изменение заключается в отсутствии возможности избежать уголовной ответственности при добровольном освобождении похищенного. Ранее преступник мог быть освобожден от наказания, если отпускал жертву по собственной воле. Теперь эта норма не действует — виновные будут нести полную ответственность по закону независимо от добровольного освобождения похищенного.

Особенно серьезное наказание предусмотрено за преступления, повлекшие тяжелые последствия. В таких случаях суд может назначить наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Дополнительные ужесточения касаются квалифицирующих признаков. Более строгое наказание теперь грозит за похищения, совершенные с применением насилия, в отношении детей и подростков, а также за преступления, совершенные группой лиц или с использованием служебного положения.

